Hatay'da çocukların korunması ve desteklenmesi üzerine çalıştay düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Afet ve Krizler Çağında Çocuk Olmak Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, çocukların her bakımdan korunması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Yüreğimizdeki Işık" projesi hakkında bilgi veren Masatlı, proje kapsamındaki ziyaretlerle ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini belirtti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Senem Başyurt da katıldı.