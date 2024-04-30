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Hatay'da şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve aracında tüfek ele geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ve S.D isimli şahsın üst aramasında; 1 adet pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 1 adet marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.E.Ç ve S.D. gözaltına alındı.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve aracında tüfek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ve S.D isimli şahsın üst aramasında; 1 adet pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 1 adet marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.E.Ç ve S.D. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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