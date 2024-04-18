Antakya'da Metruk Binada Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yer alan Aydınlı Sokak'ta bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY