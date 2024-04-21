Antakya'da Atıl Durumdaki Eşyaların Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerinde bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY