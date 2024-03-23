Antakya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyede çalışan işçilerin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun dumanın etkilediği 4 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY