Hatay'da aranan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ö., 11 Nisan tarihinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında; 4,95 gram ve 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. - HATAY