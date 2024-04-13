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Hatay'da aranan şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'da 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ö., 11 Nisan tarihinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında; 4,95 gram ve 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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