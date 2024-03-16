Şaban Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru kaç yaşında, nereli?
Şaban Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Antakya Belediye Başkan adayı olan Şaban Doğru hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Şaban Doğru'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şaban Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ŞABAN DOĞRU KİMDİR?
Şaban Doğru, Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Antakya Belediye Başkan adayı Şaban Doğru iş insanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.