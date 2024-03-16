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Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Antakya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaya çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vefat eden şahsın ağabeyi, kardeşinin cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaya çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vefat eden şahsın ağabeyi, kardeşinin cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazada ölen şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Okan İmseytoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın ağabeyinin çaresizce gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya 3.Sayfa Güncel Haberler

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