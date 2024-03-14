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Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde yangın çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesinde depremzede vatandaşlara ait konteynerde meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında konteyner de maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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