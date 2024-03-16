Üye Girişi
Haberler

Antakya'da Otomobilin Çarptığı Şahıslar Havada Uçtu

Güncelleme:

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.

Gece saatlerinde Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana gelen kazada; karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpmıştı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. Feci kazaya ait ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin adeta içini ürpertti. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa otomobilin çaptığı ve çarpmanın etkisiyle kazada ölen Okan İmseytoğlu'nun metrelerce havaya uçtuğu görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title