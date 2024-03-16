Antakya'da Otomobilin Çarptığı Şahıslar Havada Uçtu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.

Gece saatlerinde Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana gelen kazada; karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpmıştı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. Feci kazaya ait ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin adeta içini ürpertti. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa otomobilin çaptığı ve çarpmanın etkisiyle kazada ölen Okan İmseytoğlu'nun metrelerce havaya uçtuğu görüldü. - HATAY