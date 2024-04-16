Üye Girişi
Haberler

Hatay'da mazgallar hırsızlar tarafından çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, mazgalların motosikletli hırsızlar tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremin en çok yıkıma neden olduğu mahallelerden olan Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki sokaklarda bulunan mazgallar, hırsızlar tarafından çalındı. Mahallede bulunan bir güvenlik kamerasına, motosikletli hırsızların sokaktaki mazgalı çalma anı yansıdı. Görüntülerde; 3 şahsın öncelikle çevreyi kontrol ettikten sonra mazgalları çaldıkları görüldü.

"Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik tedbirleri olarak gece bekçileri işe aldık"

Genellikle böyle hırsızlık olayları yaşadıklarını ifade eden Ali Bilmez, "İş makinelerimize, araç ve gereçlerimize karşı hırsızlık olaylarıyla denk geldik. Hırsızların kimilerini ihbar ettik kimilerini de yakalayamadık ve ihbar edemedik. Genellikle hırsızlar, demir ağırlık eşyaları çalıyorlar. Geçtiğimiz günlerde makinelerimizden yakıtlarımız çalındı. Bu tarz hırsızlık olayları oluyor. Hırsızlık olaylarına karşı güvenli tedbirleri olarak gece bekçileri işe aldık" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya Hatay Defne Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona-PSG maçı şifresiz mi? 16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? 16 Nisan baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (16 Nisan) kararları nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024 belli oldu mu? 16 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title