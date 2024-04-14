Antakya'da Otomobil İstinat Duvarından Uçtu: 4 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde virajı alamayan otomobil, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya uçtu. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu N.S. idaresindeki 31 AEN 423 plakalı Hyundai marka otomobil, virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu. Duvardan aşağıya düşen otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY