Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadının eşi gözyaşlarına boğuldu

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadının yaralı eşi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Antakya ilçesi Emek Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Rüstem Paşa Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen Kerim Şahin idaresindeki 31 EJ 482 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin çarpması sonucu devrildi. Motosikletten yere düşen sürücü Kerim Şahin hafif yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan 75 yaşındaki Azime Şahin arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi. Kazada, yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken yaşlı adam hafif şekilde yaralandı. Yaralı Kerim Şahin, yanı başında vefat eden eşi için gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan araçları tespit etmek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. - HATAY