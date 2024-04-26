Antakya'da konteyner kentte korkutan yangın

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.