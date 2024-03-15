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DEVA Partisi Antakya adayı Uğur Çakılı kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Antakya belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Hatay Antakya belediye başkan adayı, Antakya ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Antakya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Uğur Çakılı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Antakya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay Antakya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Uğur Çakılı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

UĞUR ÇAKILI KİMDİR?

Uğur Çakılı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Antakya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ANTAKYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Antakya adayı belli oldu. DEVA Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Uğur Çakılı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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