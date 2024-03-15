Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli?
CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli?
Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy nereli? Detaylar haberimizdedir…
HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?
Hüseyin Aksoy, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.