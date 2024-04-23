Almanya'dan Hatay'a Oyuncak Yardımı

Almanya'nın Dortmund kentinde faaliyet gösteren Çukurova e.V. Dortmund Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hatay'da depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Çukurova e.V. Dortmund Dernek üyesi Aylin Dokuyucu, AA muhabirine, Dortmund Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve Dortmund kentinde yaşayan vatandaşların desteğiyle Hatay'daki çocuklara dağıtılmak üzere 10 bin oyuncak toplandığını söyledi.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde çeşitli noktalarda dernek üyelerinin oyuncakların dağıtımını sürdürdüğünü belirten Dokuyucu, çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.