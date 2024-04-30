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Antakya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle İ.E.Ç. ve S.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulan ekipler, İ.E.Ç. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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