Antakya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız silahlar nedeniyle İ.E.Ç. ve S.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulan ekipler, İ.E.Ç. ve S.D'yi gözaltına aldı.