Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Yangın, Antakya İlçesi Serinyol Mahallesinde boş alandaki çöplükte meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. - HATAY