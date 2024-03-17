Hatay'da Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, aranan bir şahıs gözaltına alındı ve üzerinde uyuşturucu ile ruhsatsız bir tabanca bulundu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentlerde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada basit yaralama suçundan aranan A.K. gözaltına alındı.
A.K'nin üst aramasında ve ikametinde 99 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.??????