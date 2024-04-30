Antakya'da hafriyat yüklü kamyon yangını
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GBP 217 plakalı kamyon, Karlısu Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.