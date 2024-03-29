Hatay'da iş makinesinin darbesiyle 6 katlı bina yıkıldı

6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; 6 katlı binanın kontrollü yıkılma anı kameraya yansıdı. 6 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.