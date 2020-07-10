Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenler, toprağa verildi SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişi, son yolculuğa uğurlandı.

SAKARYA 'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişi, son yolculuğa uğurlandı.

Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ü toprağa verilirken, bugün de 3 kişi son yolculuğa uğurlandı. Patlamada yaşamını yitiren Muhammet Aygün Hendek'in Kocaahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda, Erhan Ateş Akyazı'ya bağlı Bedil Kazancı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fabrikadaki patlamada yaralanan Nigar Ateş (44), eşinin cenazesinde büyük üzüntü yaşarken, tabuta sarılarak, ağladı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı. Ramazan Kor'un cenazesi ise Akyazı'nın Çıldırlar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Çorum'a götürüldü.

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Kaynak: DHA