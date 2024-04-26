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Milli Bilek Güreşi Şampiyonu Sakarya Nehri Kenarında Ölü Bulundu

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bilek güreşi turnuvasında birinci olan milli sporcu, Sakarya Nehri kenarında ölü bulundu.

23-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen bilek güreşi turnuvasında kendi kategorisinde birinci olan 25 yaşındaki milli sporcu, Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri kenarında ağaca asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23-25 Nisan tarihleri arasında Eskişehir'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na SUBÜ sporcusu olarak katılan ve 80 kilogram sağ kol kategorisinde 1'inci, 80 kilogram sol kol kategorisinde ise 3'üncü olan 25 yaşındaki Ferhat Satar, Sakarya Nehri kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Satar'ı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından da Ferhat Satar'ın ölümüne ilişkni başsağlığı mesajı yayınlandı. Üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Öğrencimiz ve bilek güreşi branşında birçok şampiyonluğu bulunan milli sporcumuz Ferhat Satar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Sakarya Olay 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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