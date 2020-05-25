Hatice nine 90'ncı yaş gününü Vefa Sosyal Destek grubu ile kutladı
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Hatice nine 90'ncı yaş gününü Vefa Sosyal Destek grubu ile kutladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 90 yaşına giren Hatice Dinçel'e Sandıklı Kaymakamlığı sürpriz doğum günü yaptı.

Hatice nine 90'ncı yaş gününü Vefa Sosyal Destek grubu ile kutladı
25.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:39

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 90 yaşına giren Hatice Dinçel'e Sandıklı Kaymakamlığı sürpriz doğum günü yaptı.

Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Hatice Dinçel'i unutmayan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Vefa Sosyal Destek Gurubu ile hazırlattığı pastayı Hatice nineye gönderdi. Eve gelen vefa gurubu üyeleri Hatice nineye sürpriz yaparak üzerinde 90 yazılı pastayı hediye etti. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Hatice nine herkese teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un duyarlı davranıştından dolayı teşekkür eden 67 yaşındaki oğlu Ali Dinçel, "Kaymakamımızın düşünceleri doğrultusunda annemin 90'ncı yaş gününü kutladık. Bu etkinlikten dolayı vefa gurubu ve tüm çalışan personele teşekkür ederim. Anneme de nice daha nice sağlıklı yıllar diliyorum" dedi.

90 yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Hatice Dinçel, "Kaymakam bey beni hatırladığı için çok teşekkür ediyorum. Personellerinede çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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