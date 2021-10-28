Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız." dedi.

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, son seçimlerde 81 şehre 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma sözü verdiklerini anımsattı.

Bu çerçevede şehirlerin yeşil dönüşümü için projelendirdikleri 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçesinin 111'ini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Diğer millet bahçelerimizde çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız. Başkent Millet Bahçemiz ile Ankara'ya vatandaşlarımızın içerisinde hoşça vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 millet bahçesi yapıyoruz. Şehir kültürümüzün ve insanımızın hayat kalitesini yükseltmenin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız veriyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde inşa ettiğimiz 1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında yatırım değeri 200 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Ankara'da da 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanında 91 bin konutu deprem dönüşüm çalışmaları ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor."

"Başkenti kültür, tarih ve tabiat koridoruyla kuşatmış olacağız"

Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 44 ildeki 79 tarihi meydanı yeniden düzenlediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında özellikle Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma bölgesi, Afyonkarahisar Mısri ve İmaret Camii, Kayseri Kaleiçi mevkii, Yozgat merkez Çapanoğlu Camii, Kastamonu merkez Nasrullah Camii, Niğde merkez Kale, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme projeleri de var. Birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, cephe yenileme çalışmalarıyla, sokakları sağlıklı hale getirmeye dönük projelerle şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Özellikle eski Ankara adıyla andığımız Altındağ'da tarihe ve kültüre önem verdiğimiz, bunları ön plana çıkartan çok önemli yenileme projelerini hayata geçiriyoruz. Bunun için Ankara Kalesi'nden başlayıp eski belediye binasının bulunduğu yere kadar uzanan kapsamlı bir plan hazırladık. Hamamarkası bölgesindeki konakların restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Ankara'nın tarihini, kültürünü ve medeniyet değerlerini yeniden gün yüzüne çıkartan bu projeleri, Atatürk Orman Çiftliği'nden buraya kadar uzanan bir millet bahçesi zinciriyle tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece başkentimizin merkezini kilometrelerce uzunluktaki bir kültür, tarih ve tabiat koridoruyla kuşatmış olacağız."

"Ankara şanına yakışır bir görünüme kavuşacak"

"Durmak yok yola devam" sözünü boşuna söylemediklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil, İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içerisine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Başkentimizin en önemli koruma ve yaşatma projelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisi, havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla yemyeşil bir alanı kuruyoruz. Cumhuriyetin ilk dönem mimarisinin yadigarı yapıları yüksek teknolojisiyle, enerji verimli, yalıtımlı, sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalarla Ankara şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır."

"Dünyanın en önemli kültür merkezi olacak"

Erdoğan, yarın İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin en önemli eserlerinden biri olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını anımsatarak, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. İnşallah ülkemizi yeşil kalkınma devrimiyle 2053 vizyonuna hazırlamaya şimdiden başlıyoruz." dedi.

(Sürecek)

Haberi Kaydet