Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde husumetlisi olduğu arkadaşı tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Ramazan Çar'ın ve zanlının birlikte son görüntüleri ortaya çıktı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - - Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde husumetlisi olduğu arkadaşı tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Ramazan Çar'ın ve zanlının birlikte son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 8 Ekim Cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur (37), Yalı Mahallesinde birlikte kahvehanede oturduğu Ramazan Çar ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elinde tüfekle böyle kaçmaya çalıştı

Arkadaşını tüfekle vuran Kenan Cesur adlı şahıs, tüfeği ile olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamarası ile görüntülendi. Görüntülerde sokak ortasında arkadaşını vuran Cesur'un, elinde tüfek ile sokaktan koşarak gözden kaybolma anları yer alıyor.

Arkadaşını öldürüp kaçarken yakalandı

Ölen Çar'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Arkadaşını vuran Cesur ise kaçmaya çalışırken Garipler Mezarlığı mevkiinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cesur, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ramazan Çar'ın cenazesi Değirmendere Dört Yol Caminde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Kahvehanedeki son görüntüleri

Öte yandan, ikilinin birlikte son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Çar'ın yüzünü peçete ile sildiği sırada yanına Kenan Cesur'un geldiği, daha sonra ikilinin ayaküstü konuşmasının ardından dükkandan çıktığı görülüyor.

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında yeni işlem yapılacak

140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında yeni işlem yapılacak

 Bu dümene dikkat, dilencilerin son modası

Bu dümene dikkat, dilencilerin son modası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Seren Serengil
Spor Emre Belözoğlu Fatih Terim Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:15:57. #1.12#