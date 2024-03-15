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Mehmet Bali kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Bali kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kaç yaşında, nereli?

Mehmet Bali kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Bali kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET BALİ KİMDİR?

1974 yılında Bayburtlu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Eskişehir'de dünyaya gelen Mehmet Bali'nin babası, Eskişehir'in tanınmış gazetecilerinden Suphi Bey, annesi ise ev hanımı Fitnet Hanım'dır. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra, 1988 yılında Deniz Astsubay Hazırlama Okulu'na başladı. 30 Ağustos 1992'de mezun olan Bali, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde görev yaparak Nisan 2019'da emekli oldu. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Deniz Eğitimi, 2017 yılında ise Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümlerini tamamladı. 2019 yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans eğitimini 2021 yılında başarıyla tamamladı. Halen uluslararası bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Emekliliğinin ardından 2 dönem İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yaptı. Ancak siyaset ve öğretmenlik faaliyetlerini bir arada yürütmenin etik olmadığını düşündüğü için öğretmenlik görevinden ayrılarak kendi emlak ofisini açtı.

Ülkenin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan Bali, elini taşın altına koymaya karar verdi. Memleket Partisi'ne katılarak Gölcük Kurucu İlçe Yönetiminde bulundu. Mart 2022'de Memleket Partisi Gölcük İlçe Başkanı oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Kocaeli milletvekili adayı olan Bali, Rana Hanım ile evlidir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.

Mehmet Bali, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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