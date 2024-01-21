Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestr yoğunluğu

BOLU - Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Ziyaretçiler ise göl etrafında yürüyüş yaparak, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor. Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğasıyla beyazlar içinde kalan Gölcük'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölcük'e ziyarete gelen aileler göl etrafında yürüyüş yaparak, doğayla iç içe vakit geçirdi. Ziyaretçiler, Gölcük'ün sembolü olan konuk evi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak hafta sonunu değerlendirdi. Kış güzelliğinin yaşandığı Gölcük havadan da görüntülendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Gölcük Tabiat Parkı'na ziyarete gelen Şakir Calap, "Gölcük güzel, daha önce de gelmiştik. Bir de karlı halini görmek istedik. Çok beğendik" dedi.