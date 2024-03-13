Saadet Partisi Gölcük adayı Mehmet Emin Özçelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Gölcük belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gölcük belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Gölcük adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET EMİN ÖZÇELİK KİMDİR?

Mehmet Emin Özçelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gölcük belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÖLCÜK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gölcük adayı belli oldu. Saadet Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.