Troya Müzesi'nde 2024 yılında hedef 700 bin ziyaretçi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, 2023 yılında 538 bin yerli ve yabancı turisti ağırlarken, 2024 yılında ise bu rakamın 700 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip içerisinde 2 bin eser sergilenen Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Troya Müzesi, ziyarete açıldıktan hemen sonra mimarisi ve içerisinde sergilenen eserler ile tüm dünyanın ilgisini çekti. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde 151 yılı aşkın süredir kazılan Troya Ören Yeri'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan Troya Müzesi Troya Müzesi, '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü, '2020 ve 2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü, 2020'de Attraction Star Awards ödüllerinde Troya Müzesi yılın "En Başarılı Müzesi" ödülü, 2020'de, Tripadvisor.com tarafından 'Traveller Choice Awards' ödülleri çerçevesinde iki yıl üst üste 'Travaller Choice' (gezgin seçimi) ödüllerini alarak açılışının gerçekleştirildiği 18 Mart 2019 tarihinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl gözdesi olmaya devam ediyor. Troya Müzesi, 2022 yılında 487 bin, 2023 yılında 538 bin yerli ve yabancı turisti ağırlarken, 2024 yılında ise 700 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "2023 yılı Ocak ayında çok merakla ziyaretçi sayılarını beklemiş ve ziyaretçi sayılarına bakmıştık. 2023 yılı Ocak ayı ziyaretçi sayımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış vardı. Fakat geçtiğimiz sene yaşanan felaket sonrası beklentilerimizin dışında geçmişti. Fakat 2024 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptık. 2024 yılı Şubat ayında Truva Örenyeri ve Troya Müzesi toplamda 25 bin ziyaretçiye ulaştı. Troya Müzesi bir önceki yılın ziyaretçi sayısından yüzde 190'lik bir artışa vardı. Bugüne kadar Troya'da en iyi, en pik yakalanan ziyaretçi sayısı 2019 yılında yaklaşık 550 bin kişiyle olmuştu. 2023 yılında bu rakamı tekrar etmiştik. Bu en iyi rakamı yakalamıştık. Öyle gözüküyor ki, 2024 yılında Troya'da yaklaşık 700 bin ziyaretçiye ulaşarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu yakalamış olacağız. 2023 yılında toplamda 538 bin ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Sadece Şubat ayı verimiz bir önceki yıldan yüzde 190 daha iyi ve bundan sonraki aylarda ortalama yüzde 30'luk daha yüksek bir ziyaretçi rakamı bekleniyor. Dolayısıyla 700 bin kişilik bir ziyaretçi yakalayacağız gibi duruyor" dedi.