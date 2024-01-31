Gölcük'te Kaçakçılık Operasyonunda 7 Tabanca ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 7 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Operasyonda ayrıca uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi de ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda 7 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölcük'te bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 64 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ