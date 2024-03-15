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Gölcük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 60 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir depo ve iş yerinde 60 bin adet içi tütün dolu makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün de bulundu. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine polis ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine yapılan operasyonda, 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik Gölcük ilçesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde içerisinde kaçak ürünlerin bulunduğu depo ve işyerine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından olayla bağlantısı olan 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişi hakkında emniyette işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gölcük Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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