Gölcük'te 1 Milyon 399 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 milyon 399 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gölcük'te 5 şahsa yönelik 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 1 milyon 320 bin boş, 79 bin dolu olmak üzere 1 milyon 399 bin makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, bin 700 sahte bandrol ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirilmiş oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ