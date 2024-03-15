DEVA Partisi Gölcük adayı Fırat Gülağız kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Gölcük belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gölcük belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Gölcük adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Fırat Gülağız kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FIRAT GÜLAĞIZ KİMDİR?

Fırat Gülağız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gölcük belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÖLCÜK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gölcük adayı belli oldu. DEVA Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Fırat Gülağız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.