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Gölcük'te Ramazan sessizliği

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Gölcük'te Ramazan sessizliği

Gölcük Tabiat Parkı Ramazan ayında en sakin günü geçiriyor

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında en sakin günlerini yaşıyor.

"Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında sessiz günlerini yaşıyor. Tatilcilerin hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, bugün sessizliğe büründü. Az sayıda yabancı tatilcinin geldiği tabiat parkında misafirler, doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı.

İlk defa Gölcük'e geldiğini söyleyen Rasim Karadağlı, "Havası yayla havası gibi. Buraya yazın gelmek lazım. Burada şuan kimse yok. Huzurlu bir yer. Buraya gelip sakin sakin gezebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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