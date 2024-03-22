Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında, iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, göl etrafında yürüyüş yaptı, güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.
Karabük'ten Gölcük'e gelen Ensar Üngören, Bolu'ya sık sık geldiğini söyledi.
Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, güzel manzaranın görülmeye değer olduğunu ifade etti.