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Bolu'da güneşlenen Su samuru böyle görüntülendi

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Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru güneşlenirken görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' olarak değerlendirilen su samuru, Gölcük'te keyifli anlar yaşadı.

Bolu'da güneşlenen Su samuru böyle görüntülendi

BOLU - " Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak değerlendirilen su samuru, Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda görüldü. Tatlı suları seven ve diğer adıyla "lutra" olarak ifade edilen su samurunun güneşin altındaki keyifli anları Gölcük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntülerde su samurunun gölde yüzüp oynadığı anlar görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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