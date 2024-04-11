Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ramazan Bayramı Tatilinde Gölcük Tabiat Parkı'na Yoğun İlgi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden Gölcük'e gelenler nedeniyle tabiat parkı yolunda araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle bazı araçlarını yol kenarlarına bırakıldığı ve ziyaretçilerin yollarına yürüyerek devam ettiği görüldü.

Tabiat parkına gelenler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.

Sakarya'dan gelen Adnan Keskin, tabiat parkının bu kadar kalabalık olacağını beklemediklerini söyledi.

Gölcük'e daha önce de geldiklerini ancak böyle bir kalabalıkla karşılaşmadıklarını aktaran Keskin, "Yol uzun sürdü, kuyrukta bekledik. Sabrettik ve geldik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Gölcük Bolu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak? Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? Bayramda akbil ücretsiz mi? Bayramda İstanbulKart bedava mı? Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları! Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık? ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title