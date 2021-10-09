Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank İlimize Teşrif Etti

KONYA (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, bir dizi toplantı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize geldi. Bakan Varank Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nda karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, programları kapsamında ilk olarak Selçuklu Kongre Merkezi'nde KOP Bölge Kalkınma Programı tanıtım toplantısına katıldı. "Yeni Nesil Eylem Planı" hazırlık çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda; Vali Vahdettin Özkan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Protokolü hazır bulundu.

Bakan Varank KOP Bölge Kalkınma Programı tanıtım toplantısının ardından İlimizde dizel ve benzinli araçların emme ve egzoz motor supap üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret ederek üretim aşaması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

8. Konya Bilim Festivali Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Vali Vahdettin Özkan ve İl Protokolü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Konya Bilim Festivalinin açılış törenine katıldı. "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında yüzlerce etkinlik, atölye ve sergi çalışmalarıyla Türkiye'nin en büyük bilim festivali unvanını taşıyan Konya Bilim Festivali açılışına katılan Bakan Varank; festival alanında sergilenen yerli ve milli teknolojilerimiz Atak, Gökbey, Bayraktar TB2, PUSAT, Cezeri, Bor Mobil ve standları tek tek gezerek bilgi aldı. Bakan Varank, festival alanına gelen öğrencilerle sohbet etti.

Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları Açılış Töreni

Sayın Bakanımız İlimizdeki programlarına Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları açılış töreni ile devam etti. Açılış törenin ardından Bakan Varank ve İl Protokolü; Konya Model Fabrika'da kurulu olan üretim hatlarını, teknik altyapıyı ve yapılan çalışmaları inceledi. Merkezin girişimcilik, dijitalleşme ve yalın üretim konusunda şirketlere ve girişimcilere yönelik sunduğu hizmetler, firmalara verilen eğitimler ve uygulamalarla ilgili Sayın Bakanımıza bilgi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın İlimizdeki programları, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Net Konuşalım/Gençlerle soru cevap" programına katılmaları ile son buldu. Soru cevap şeklinde geçen Söyleşi de Sayın Bakanımız, gençlerin sorularını yanıtladı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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