Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması) CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Öncelikle bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabi bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması nedeniyle seyahatimiz ayrıca önem taşıyor" diyen Erdoğan, "Angola Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço'nun Türkiye'yi ziyaretinden yaklaşık üç ay sonra yaptığımız bu ziyaret ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm detaylarını etraflıca ele alacağız. Ziyaretim sırasında Angola meclisine de hitapta bulunacağım. Başkent Luanda'da gerçekleştirilecek iş forumu iki ülke özel sektör temsilcilerini bir araya getirecektir. İkili ilişkilerimizin savunma ve güvenlik boyutlarında da önemli adımlar atacağız. Batı Afrika turumuzun ikinci durağında ise Togo'da olacağız. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe 2014 yılındaki göreve başlama törenime iştirak etmişti. Son dönemde Togo'yla, bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasına vesile oldu. Luanda büyükelçiliğimizi 1 Nisan itibariyle faaliyete geçirdik. Böylece Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43' yükseldi. Togo'da yapacağımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı ele alacağız. Togo Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sayın Christian Kaboré ve Liberia Cumhurbaşkanı Sayın George Weah ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim" dedi.

"TÜRKİYE AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN STRATEJİK BİR ORTAK"

Erdoğan, "Afrika turumuzun son durağını İslam İşbirliği Teşkilatı Afrika Birliği Batı Afrika ülkeleri, ekonomik topluluğu Ekovaz, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D-8'in önemli üyelerinden Nijerya teşkil edecektir. Bu ziyaretimde Türkiye- Nijerya arasındaki ilişkileri her boyutta nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin kapsamlı görüş tesisinde bulunacağız. Nijerya, geçtiğimiz yıl iki milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmiyle sahra altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Nijerya'yla askeri, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarında gelişmiş ilişkilere sahip olduğumuzu da hatırlatmak isterim.Türkiye'yle Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Kıtada gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızla 2020 yılı sonu itibariyle 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "21. yüzyılda Afrika kıtasının rolünün belirleyici olacağı inancıyla kıtayla ilişkilerimizi kazan, kazan ve eşit ortaklık temelinde ilerletmek istiyoruz. Afrika ülkeleriyle iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenlerini, yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmeye çalışanlardan da değiliz. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte başarmak, birlikte yürümek arzusundayız" ifadelerini kullandı.

"BU AÇIKLAMA TABİ CHP'NİN VESAYET ZİHNİYETİ OLDUĞUNU AÇIK BİR İTİRAFIDIR"

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

"BU ALAN BOŞ DEĞİL"

"ANKETLERLE MİLLETE PSİKOLOJİK OPERASYON ÇEKME ÇABALARI HER ZAMAN OLMUŞTUR"

"ÖDEMELER KARŞISINDA AMERİKA'NIN BÖYLE BİR TEKLİFİ SÖZ KONUSU OLDU"

"EN KISA ZAMANDA İNŞALLAH TURKOVAC ÇIKIYOR"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri