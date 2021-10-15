Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatipler demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları' ve ' Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu' açılış törenine katıldı. Cevahir Kongre Merkezi'nden düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medar Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasına şiir okuyarak başladı.

"KUTLU BİR MÜCADELENİN SEMBOLÜDÜR"

"MİLLETİN DEĞERLERİYLE HESAPLAŞMASINI HEP İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞTÜR"

"BİZİM HİKAYEMİZDİR"

"BUGÜN ARTIK 1 MİLYON 415 BİNE ULAŞTI"

Hediye takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından program son buldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri