Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha...

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz' - Haberler
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