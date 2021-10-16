BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL METRO ŞANTİYESİNE DÜŞTÜ - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL METRO ŞANTİYESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Huber Köşkü'ndeki kabulde milli takım oyuncuları ve teknik heyetinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, eski Gençlik ve Spor Bakanları Osman Aşkın Bak ile Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL METRO ŞANTİYESİNE DÜŞTÜ

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL METRO ŞANTİYESİNE DÜŞTÜ

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL METRO ŞANTİYESİNE DÜŞTÜ

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL METRO ŞANTİYESİNE DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

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