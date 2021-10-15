30 Ekim'de 'Cumhuriyet' için koşacaklar

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği "Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" için geri sayım başladı. Tüm katılımcılar kayıtlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www. kocaeli. bel. tr üzerinden elektronik olarak yapabilecek.

"CUMHURİYET COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Spor kültürünü topluma aşılayarak, sporu; hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geleneksel olarak 8'incisi düzenlenen Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu ile hem Cumhuriyet coşkusunu yaşatacaklarını hem de sadece Spor Kenti Kocaeli halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik edeceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşamak istedik. Bu kapsamda 30 Ekim Cumartesi günü hep birlikte bu coşkuya ortak olacağımız tüm vatandaşlarımız, çocuklarımız ve gençlerimize açık bir koşu düzenliyoruz. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız bu güzel etkinliğimize tüm Kocaelilileri bekliyoruz" dedi.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www. kocaeli. bel. tr adresinden ödüllü koşu için kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, internet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirerek, İzmit merkezdeki SEKA Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM) dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından 25-29 Ekim tarihleri arasında göğüs numaralarını alabilecek. Başvuru süresi 29 Ekim Cuma günü 17. 00'ye kadar devam edecek.

ÜÇ KATEGORİDE KOŞULACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu bu yıl sekizinci kez gerçekleştirecek. Koşu üç kategoriden oluşacak. 3 km Halk, 10 km Profesyonel ve 1 km'lik Çocuk Koşusundan oluşan organizasyon 30 Ekim Cumartesi günü 09. 30'da Sekapark Oteli önünden başlayacak.

GÖĞÜS NUMARALARI

18 yaş üstü katılımcılar; kayıtlarını elektronik olarak, 18 yaş altı katılımcılar ise, yine ön kayıtlarını elektronik olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen Veli Muvafakatnamesini doldurarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek. Bu işlemin ardından katılımcılara göğüs numaraları teslim edilecek. 1 km, 3 km ve 10 km koşularına ait göğüs numaraları; 25-29 Ekim tarihleri arasında, mesai saatleri dahilinde, İzmit merkezdeki SEKASEM dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından nüfus cüzdanı ibraz edilerek teslim alınacak.

ZAMANLAMA ÇİPİ KULLANILACAK

10 km. koşusuna katılacak sporculara göğüs numaralarının yanında bir adet zamanlama çipi verilecek. Çipini almayan sporcunun derecesi ölçülemeyeceği için, bu eksiklikten kaynaklanan herhangi bir hak talebi de olamayacak. Zamanlama çipi sadece 10 km. koşusuna katılan sporculara verilecek.

KAYIT VE GÖĞÜS NUMARASI AYNI OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu'nda 1 km. Çocuk Maratonu ve 3 km. halk koşusuna katılacak sporcunun; kayıt numarası ile göğüs numarasının aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde, 10 km. koşusuna katılacak sporcunun da kayıt numarası, göğüs numarası ve çip numarasının aynı olması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle, göğüs numarası ve zamanlama çipinin, koşucu tarafından kontrol edilerek teslim alınması gerekiyor. Yarışmayla ilgili detaylı tüm bilgiler, Büyükşehir Belediyesi'nin 153 çağrı merkezinden veya 0 538 933 33 25 Organizasyon Koordinatörü Kubilay Parıltı'dan detaylı bilgiler alınabilir.

HERKES KATILABİLİYOR

Çocuk genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşın koşabileceği Cumhuriyet Koşusundaki amaç; Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak, atletizm sporunu yaygınlaştırmak ve rengarenk görünümüyle büyüleyen Sekapark'ta, spor aracılığıyla halkı buluşturarak, sosyalleşmeye katkı sunmak. 3 km'lik koşuya il dışından kayıt alınmazken, diğer tüm kategorilere il dışından katılım sağlanabilecek. Yarışlara, 7'den 70'e her yaş grubundaki koşucular ve halk katılabilecek.

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