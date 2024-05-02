Özgür Özel'den Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" Hediyesi...

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmede karşılıklı hediyeler verildi.

Alanan bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi ve Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macununu, Erdoğan da Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.