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Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetimi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

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Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette futbol üzerine sohbet edildi ve Başkan Çavuşoğlu, Başsavcı Karaköse'ye imzalı forma hediye etti.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkan Hasan Çavusoğlu, Asbaşkanlar Enver Vural, Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcılar Mehmet Uslu, Muhammet Çetin ve Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aydın Çolak ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de yer aldı. Futbol üzerine sohbet edilen ziyarette Başkan Çavuşoğlu, Başsavcı Karaköse'ye üzerinde ismi yazan ve futbolcuların imzaları yer alan formayı takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başsavcı Ankara Alanya Futbol Politika Spor Güncel Haberler

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