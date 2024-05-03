Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetimi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette futbol üzerine sohbet edildi ve Başkan Çavuşoğlu, Başsavcı Karaköse'ye imzalı forma hediye etti.
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi makamında ziyaret etti.
Kulüp Başkan Hasan Çavusoğlu, Asbaşkanlar Enver Vural, Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcılar Mehmet Uslu, Muhammet Çetin ve Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye ziyarette bulundu.
Ziyarette Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aydın Çolak ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de yer aldı. Futbol üzerine sohbet edilen ziyarette Başkan Çavuşoğlu, Başsavcı Karaköse'ye üzerinde ismi yazan ve futbolcuların imzaları yer alan formayı takdim etti. - ANTALYA