Altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? 3 Mayıs Canlı Altın Kuru!

Bugün, haftanın son işlem gününde altın fiyatları gözlerden kaçmıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi çeşitli altın türlerinin fiyatları ayrı ayrı araştırılıyor. Altın alım veya satımı yapmayı düşünenler için güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar? 3 Mayıs Canlı Altın Kuru! Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne düşüşle başlayan altının gramı 2 bin 390 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 990 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 15 bin 900 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN KURU İÇİN TIKLAYINIZ

YATIRIMCILAR ABD'DEN GELECEK VERİYİ BEKLİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını belirtirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmadığını söyledi.

Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydeden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 3,18 artarken yıllık yüzde 69,80 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise nisanda aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 55,66 arttı.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 380 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.