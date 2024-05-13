CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 13 Mayıs güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 13 Mayıs Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 2 bin 350 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 30 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 50 liradan satılıyor.

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