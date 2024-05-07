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Kayseri'de Narkogüç Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ateşli, ateşsiz silahlar ele geçirildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Narkogüç' operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ateşli, ateşsiz silahlar ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Yahyalı Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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